Китайский купе-кроссовер Geely Xingyue вышел на местный рынок

Китайская автомобильная марка Geely приступила к продажам на местном авторынке своего нового купе-кроссовера с труднопроизносимым европейцами названием Xingyue. В «Поднебесной» эта модель призвана составить конкуренцию моделям Changan CS85 Coupe и Haval F7x.

Автомобиль, созданный на платформе CMA от Volvo, доступен в трех версиях, отличающихся друг от друга типом силовой установки. В качестве первой выступает бензиновая модификация с 2-литровым турбированным мотором на 238 «сил», работающим в паре с 8-диапазонным АКПП.

Также для китайских покупателей данная модель предлагается в гибридных модификациях MHEV (так называемый «мягкий» гибрид) и PHEV (традиционный гибрид).

За бензиновую версию Geely Xingyue просят от 191 тысячи 800 юаней, в то время как за гибридные модификации – от 135 тысяч 800 до 216 тысяч 800 юаней.