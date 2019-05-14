Китайский кроссовер GAC GS4 с новым мотором вышел в продажу

Китайская GAC приступила к продажам на местном авторынке своего нового кроссовера – GS4. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем, форсированным до 169 лошадиных сил при 265 Нм пикового вращающего момента.

До этого GAC GS4 предлагался покупателям в дореформенной модификации с 1,3- и 1,5-литровыми турбированными агрегатами на 137 и 152 лошадиные силы соответственно. Связку им составляли 5-ступенчатая МКПП, 6-диапазонный «автомат» и 7-диапазонный «робот». Последний был доступен для 152-сильного мотора в «топовой» комплектации.

Обновленный GAC GS4 отличается от дорестайлинговой модификации видоизмененным дизайном, получив переработанную решетку радиатора, другие бамперы, новую головную оптику, а также стильные светодиодные дневные ходовые огни в форме буквы «L».

За «топовую» комплектацию GAC GS4 270T с новым 169 сильным двигателем дилеры просят от 159 тысяч 800 юаней, что эквивалентно сумме в 1 миллион 500 тысяч рублей по актуальному курсу.