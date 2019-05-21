Китайский конкурент BMW X4 стал дешевле

Компания Changan снизила цены на свой кроссовер CS85 Coupe, позиционирующийся маркой как бюджетный аналог немецкого BMW X4. Купеобразный «паркетник» продавался в Китае исключительно с 2-литровым двигателем на 233 лошадиные силы, однако накануне стартовала реализация этой модели с компактным мотором.

Речь идет об 1,5-литровом турбированном агрегате, выдающим 178 лошадиных сил мощности. В отличие от «топового» 2-литрового двигателя данная силовая установка работает с 6-ступенчатым «автоматом» и 6-скоростной «механикой», в то время как с 233-сильным мотором сочетался исключительно 8-диапазонный «автомат» фирмы Aisin.

С появлением в линейке двигателей нового агрегата Changan CS85 Coupe стал заметно дешевле и теперь предлагается китайским покупателям по цене от 119 тысяч 900 юаней (от 1 миллиона 118 тысяч рублей по текущему курсу).