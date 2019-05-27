Kia рассекретила подробности о новой Optima

Накануне на корейских дорогах было заснято новое поколение седана Kia Optima, которое по словам главного дизайнера марки Бьенг Чуль Чжу (Byung Chul Juh) окажется более прогрессивным и молодежным, чем нынешняя генерация этой модели.

По словам руководителя дизайн-отделения «Киа», новая «Оптима» получит не только новый экстерьер, но и переработанный интерьер: «Он будет не экстремальный, но прогрессивный с яркой индивидуальностью бренда». Более того, дизайн-решения, опробованные на новой Optima, в будущем «перекочуют» и на других модели бренда.

Судя по выложенным в Сеть шпионским фото, новое поколение Kia Optima получит модернизированную головную оптику, переработанные бамперы и решетку радиатора, выполненные в стиле Stinger, а в интерьере автомобиля появится несколько сенсорных дисплеев и 4-спицевое рулевое колесо.

На домашнем рынке новая «Оптима» будет продаваться с 1,6-литровым турбированным двигателем в двух вариантах отдачи, которые пока держатся в секрете. Связку ему составит 8-диапазонный «автомат» или роботизированная трансмисия. В «топовой» версии GT 4-дверка получит 2,5-литровый мотор Theta3 мощностью 290 лошадиных сил и систему полного привода.