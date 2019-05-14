Kia показала новый кроссовер, который могут привезти в Россию

Компания Kia представила первые изображения своего нового молодежного кроссовера, который будет представлен летом 2019 года. Новый компактный SUV построен на базе концепт-кара SP Signature и станет самым маленьким в линейке южнокорейского бренда.

Отличительными чертами новинки, судя по выложенным эскизам, станут длинный капот, фирменная решетка радиатора, светодиодные фары головного света и светодиодные фонари.

По словам главы дизайнерского подразделения Kia Styling Бьюнг Чул Джух, внешний облик нового компактного кроссовера «Киа» будет выполнен в с нотками спортивности, а его основой аудиторией станет молодежь.

Точные даты премьеры новинки не оглашаются, но предполагается, что дебют «паркетника» состоится летом следующего года. Тот факт, что от Kia в России до сих пор нет достойного ответа лидерам сегмента компактных кроссоверов Hyundai Creta и Renault Kaptur, можно предположить, что новая модель может добраться и до нашей страны.