Kia анонсировала новинки для российского авторынка

Южнокорейский автоконцерн Kia анонсировал новинки, которые должны выйти на российский авторынок в ближайшие годы. По словам управляющего директора марки Александра Мигаля, в 2020 году в России стартуют продажи нового компактного кроссовера «Киа», мировой дебют которого запланирован на это лето.

Что касается нового полноразмерного внедорожника Telluride, мировая премьера которого состоялась в начале 2019 года на автомобильной выставке в Детройте, то по нему окончательное решение еще не принято, поскольку у данной модели нет дизельного двигателя.

«Если вы посмотрите на сегмент внедорожников класса D и E (прим. в России), то увидите, что доля дизеля в них очень большая. А поскольку Telluride разрабатывался для американского рынка, в нем предусмотрен только бензиновый силовой агрегат», – заявил г-н Мигаль в интервью «Автостату».

В разговоре с журналистами российского издания зашел вопрос и о пикапе, который Kia планирует выпустить для Европы, но топ-менеджер компании дал понять, что ждать появления этой модели в России не стоит из-за низкого спроса на машины данного сегмента в стране.