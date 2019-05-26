Какой автомобиль купить, располагая суммой в 100 тысяч рублей

Ограниченный бюджет всегда создает большие проблемы при выборе того или иного автомобиля, поскольку часто приходится идти на компромиссы. Тем не менее, на вторичном авторынке России остается несколько машин, которые можно приобрести за относительно небольшие деньги и не прогадать.

Эксперты портала «Drivenn» опубликовали тройку «нормальных» автомобилей, которые можно приобрести, держа в кармане сумму в 100 тысяч рублей.

Первое место этого рейтинга досталось пятому поколению японского Honda Civic. Этот автомобиль является эталоном надежности, что позволит в будущем сэкономить на вложениях в его ремонт. Да, за эти деньги кузов «Сивика» вряд ли будет идеальным, но, по крайней мере, не должно быть серьезных очагов коррозий.

Строчкой ниже расположился узбекский Daewoo Matiz. Если вы за собой не замечали проблем с клаустрофобией, то в бюджете в 100 тысяч рублей вполне можете «брать» этот автомобиль. Автомобиль крайне прост, что делает его возможный ремонт недорогим. К сожалению, антикоррозионная стойкость машин Daewoo не самая качественная, что приводит к проблемам с кузовом, так что это нужно учитывать. Тем не менее, автомобиль может похвастаться завидной надежностью и неплохой ремонтопригодностью.

ТОП-3 замыкает Chevrolet Lanos, который хоть и не отличается привлекательным дизайном и хорошим оснащением, но весьма надежен. Автомобиль не расстроит своего будущего владельца стоимостью запчастей, а его содержание не ударит по карману.