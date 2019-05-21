Какое будущее у автомобилей на водороде?

Некоторые производители усомнились в перспективности использования электрокаров и их популяризации на современном рынке и пошли по кардинально иному пути развития. В результате они стали производить модели с водородными топливными элементами.

По словам независимых экспертов, использование такого топлива также является абсолютно экологичным. Более того, сам химический элемент доступен в большом количестве, тогда как с электричеством всё не так однозначно.

Самым безопасным и перспективным в развитии считается силовой агрегат, который будет использовать водород, но без процесса горения. Это также позитивно сказывается на КПД автомобиля. В таком случае в специальных отсеках между собой будут взаимодействовать водород и кислород, а вся выделяемая энергия будет направлена на работу мотора.

Одним из самых лучших примеров водородных автомобилей считается Toyota Mirai. На одной заправке машина может проехать около 5 сотен километров. При этом, на дозаправку уходит всего 5 минут, тогда как электрокары вынуждены заряжаться часами. Популярность водородных автомобилей весьма высока в Калифорнии.