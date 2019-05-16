Как будет выглядеть салон нового Volkswagen Golf. Первое фото

В Сети появилось первое шпионское фото восьмой генерации легендарной модели Volkswagen под названием Golf. Передняя панель автомобиля накануне была сфотографирована фотошпионами американского издания Motor1.

Судя по сделанному снимку, новый «Гольф» получит цифровую приборную панель, причем, по слухам, во всех версиях. На сегодняшний день цифровая «приборка» доступна исключительно для «заряженного» Golf R.

Приборную панель и мультимедиа дизайнеры «Фольксваген» объединили в единый блок, а также лишили автомобиль физических кнопок, которые станут сенсорными.

Презентация нового Volkswagen Golf запланирована на октябрь текущего года. Автомобиль покажут на специальном мероприятии в Вольфсбурге (Германия).

Напомним, что на сегодняшний день стоимость актуального поколения этой модели в России стартует с отметки в 1 миллион 429 тысяч 900 рублей. Автомобиль доступен с двигателем 1,4 TSI, выдающим 125 и 150 лошадиных сил мощности. Связку ему осуществляет роботизированная трансмиссия DSG.