Jeep Gladiator получил 1000-сильную версию Hellcat

Представители компании Fiat Chrysler Automobiles неоднократно говорили о том, что не собираются выпускать более мощную версию для своего популярного пикапа. Очевидно, именно их решительность и побудила разработчиков из Hennessey Performance взять инициативу в свои руки.

Так, стало известно о том, что автомобиль получил новую модификацию Hennessey Maximus 1000. Под капотом этого гиганта располагается мотор на 6.2 литра, который имеет мощность в тысячу лошадиных сил. Кроме того, в пикап был установлен пакет дополнений Hellcat, который подразумевает наличие новых радиатора, блока управления мотором, топливной системы и многое другое.

Кроме того, обновлённый Jeep Gladiator теперь имеет шикарную лифтованную подвеску, в сочетании с двадцатидюймовыми колёсными дисками. Ценник нового пикапа составляет 200 тысяч долларов. Разработчики отмечают, что автомобиль обязательно понравится ценителям экстремальных поездок.