Интерьер нового кроссовера Buick Encore GX покажут 3 июня

Совместное предприятие SAIC и GM назвало дату дебюта интерьера нового кроссовера Buick Encore GX. Презентация этого автомобиля состоялась на автосалоне в Шанхае начале года, однако на выставке салон новинки был скрыт тонированными стеклами, а охрана не позволяла подойти к машине, чтобы попытаться разглядеть хоть что-то. Представители компании тогда заявили, что интерьер кроссовера покажут во второй половине года.

Накануне стало известно, когда состоится презентация внутреннего убранства машины. По данным Autohome, произойдет это уже 3 июня.

Габаритные размеры новинки уже известны: длина – 4463 мм, ширина – 1813 мм, высота – 1642 мм, колесная база – 2640 мм, что позволяет отнести Encore GX к классу компактных SUV.

В моторную линейку автомобиля войдет 3-цилиндровый 1,3-литровый турбированный агрегат на 165 лошадиных сил, связку которому составит бесступенчатая CVT или МКПП.

Продажи Buick Encore GX должны стартовать в Китае до конца этого года.