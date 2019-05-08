Hyundai i30 получил обновлённую переднюю часть

В Корее фотошпионам удалось поймать хэтчбек Hyundai i30. Машина была полностью покрыта камуфляжем, но некоторые черты обновлённого автомобиля всё-таки удалось рассмотреть. Напомним, что дебют авто в новом обличии должен состоятся уже в текущем году.

Отметим, что данная модель в последнем поколении появилась на домашнем рынке фирмы 2 года назад. Там её можно купить только в кузове хэтчбека. При этом, спрос на авто чрезвычайно маленький и наблюдается стабильная отрицательная динамика. В Европе же автомобиль доступен в виде лифтбеков и универсалов, помимо хэтча, да и спрос на них гораздо выше. Так, в прошлом году модель приобрело почти 80 тысяч человек.

Для того, чтобы улучшить положение автомобиля на всех рынках, включая домашний, фирма решила провести очередной рестайлинг. Сообщается, что пятидверка получила обновлённую решётку радиатора, а на фарах появились полосы из светодиодов, которые выступают в качестве ходовых огней. Кроме того, существенно модифицирована карма машины. Есть все основания полагать, что и в интерьере машины будут значительные изменения.

Отметим, что в РФ авто в последнем поколении начали продавать только месяц назад, поэтому о скором появлении у нас на рынке рестайлингового образца пока говорить слишком рано.