Hyundai Creta – по-прежнему самый популярный кроссовер в России

Южнокорейский бестселлер Hyundai Creta остается самым популярным представителем сегмента SUV на российском авторынке. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за апрель 2019 года в стране было реализовано 6 тысяч 123 единицы этого кроссовера, что на 3,2% выше, чем было зафиксировано годом ранее.

На втором месте с серьезным отставанием от лидера расположился «француз» Renault Duster с результатом в 3 тысячи 620 проданных машин (+3%). ТОП-3 замкнул Volkswagen Tiguan – 2 тысячи 847 продаж, что на 2 процента ниже, чем было в апреле 2018 года.

Четвертым и пятым в рейтинге самых популярных SUV в России стали Kia Sportage и Lada 4×4 – 2 тысячи 704 автомобиля и 2 тысячи 658 единиц соответственно.

Шестым стал Renault Kaptur – 2 тысячи 288 штук, что на 6% ниже, чем было в прошлом году, а седьмым – Lada XRay – 2 тысячи 284 автомобиля.

Восьмое, девятое и десятое места заняли: Toyota RAV4 (2 тысячи 235 единиц), Hyundai Tucson (2 тысячи 100 машин) и Skoda Kodiaq – 1 тысяча 964 автомобиля соответственно.