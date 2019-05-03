Hyundai Creta 2020 опять засветилась на дорогах

В сети появились очередные фотографии ещё не анонсированного автомобиля модели Hyundai Creta 2020 в обновлённой модификации. Как оказалось, фотошпионам удалось заметить машину во время прохождения тестов.

Отметим, что фотографии были сделаны на южнокорейских дорогах. Напомним, что именно там новинка должна появиться уже до конца года, хотя изначально продажи будут открыты в Поднебесной. Позже кроссовер должны представить и в других странах, хотя, вероятнее всего, дизайн будет немного изменён.

Сбалансированный и чрезмерно симметричный актуальный кроссовер изменил свой внешний вид. Теперь он больше похож на свои футуристичные прототипы. По мнению специалистов, таким образом компания пытается привлечь к новинке большую аудиторию, которая порядком устала от привычных особенностей торговой марки.

Кроме того, в салоне также должно быть всё отделано по-новому. В частности, на передней панели будет располагаться инновационная система мультимедиа нового поколения с широкоформатным тачскрином. А для водителя будет создано эргономичное окружение, позволяющее ему в дороге чувствовать себя максимально комфортно. Если верить источнику, кроссовер будет ездить за счёт полуторалитрового мотора на бензине.