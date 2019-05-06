Хэтчбек Hyundai после рестайлинга стал мощнее

Корейский автомобильный производитель рассекретил сведения относительно своего обновлённого электрического хэтчбека Ioniq. Как оказалось, он получил новый аккумулятор.

Внешние обновления у электрокара оказались весьма ожидаемыми. Он получил те же особенности, что и весь модельный ряд гибридных машин производителя. Так, авто оборудовано новым бампером, двухсекционными ходовыми огнями, а также новой светотехникой. Принципиальным отличием от гибридов в данном случае является лишь отсутствие решётки радиатора. Внутри авто появилась новая передняя панель, а также парящий такчскрин для управления системой мультимедиа. В топовой модификации он будет иметь диагональ в 10.25 дюймов, тогда как в базовой – 8 дюймов.

Главной особенностью рестайлинговой пятидверки является использование более мощного аккумулятора на 38.3 кВт*ч. Кроме того, электрический двигатель получил увеличенную отдачу вплоть до 136 лошадиных сил. Теперь на одном заряде батареи машина сможет проехать в среднем 294 километра