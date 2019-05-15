Haval раскрыл комплектации нового кроссовера F7 для России

Компания Haval раскрыла комплектации нового кроссовера F7 для российского рынка. Напомним, что продажи этой модели в стране стартуют уже в июне этого года. Новинка получит для РФ три комплектации с двумя турбомоторами.

В качестве базовой версии выступит модификация Comfort, средней – Elite, а «топовой» – Premium. Мощность 1,5-литрового мотора составит 150 лошадиных сил, а 2-литрового – 190 «скакунов». Связку обоим двигателям составит преселективный 7-диапазонный «робот». Кроссовер F7 будет предлагаться покупателям в версиях с передним и подключаемым полным приводом.

В арсенал базового Haval F7 войдут: фронтальные и передние боковые эйрбеги, система бесключевого доступа в салон, климат-контроль, круиз-контроль, датчики дождя и света, а также многое другое, пишет портал 110km.ru.

В «топовой» комплектации покупатели этой модели получат: светодиодную оптику, панорамную стеклянную крышу с люком, электропривод складывания для боковых зеркал, кожаные сиденья, передние парктроники, систему кругового видеообзора, адаптивный «круиз» и систему автоматического торможения с распознаванием пешеходов.

Стоимость новинки для России пока не объявлена.