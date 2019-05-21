Грузовики ЗИЛ-133ГЯ «Крокодилы», выпущенные в 1994-м, выставили на продажу

На портале «Авито» опубликовано объявление о продаже грузовиков ЗИЛ-133ГЯ, которые в народе именовались «Крокодилами» за визуальное сходство с этими животными.

Пробег автомобилей составляет около 1500 км, хотя фактически они являются новыми. Это объясняется тем, что машины прошли заводскую обкатку.

Все ЗИЛ-133ГЯ, выставленные на продажу, выпущены в 1994 году, и, почти все 25 лет с момента схода с конвейера находились в гараже, числясь в государственном резерве.

Согласно описанию объявления, длиннобазные грузовики грузоподъемностью 10 тонн оснащены новыми покрышками и аккумуляторными батареями.

Стоимость одной из таких машин составляет 700 тысяч рублей. За машины с ПТС придется заплатить на 50 тысяч рублей больше.

Напомним, что грузовики ЗИЛ-133ГЯ не выпускаются с 2000 года.