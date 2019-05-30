Госдума поддерживает усиление меры пресечения для виновников «пьяных» ДТП

Вчера был принят новый законопроект, который проходил уже второе чтение.

В скором времени в России пьяные виновники ДТП будут получать более строгие наказания. И, похоже, чиновники всерьёз решили довести это дело до конца как можно скорее. Ведь рассмотрение проекта в первом чтении проходило всего несколько недель назад, тогда как второе чтение окончилось уже вчера. Если с третьим не возникнет никаких трудностей, то вероятнее всего, что инициатива вступит в силу уже до конца текущего года.

Напомним, что сам законопроект подразумевает значительное ужесточение наказания для нетрезвых водителей, которые спровоцировали дорожно-транспортное происшествие. Пока что актуален закон, который подразумевает, что в случае причинения тяжёлого вреда здоровью в таких авариях виновник получит срок максимум в 4 года. Однако, он может быть увеличен до 7 лет. Если же в ДТП погибнет один человека, то водитель получит уже не 5, а сразу 12 лет лишения свободы. При большем количестве погибших срок наказания может вырасти вплоть до 15 лет. именно такие меры чиновники считают наиболее справедливыми.

Отметим, что статистика прошлого года пока не впечатляет. В 2018 число ДТП по вине нетрезвых россиян увеличилось на 1.2 процента. В них погибло более 4 600 человек. На основании этого правительство решило как можно скорее ужесточить наказание, чтобы дисциплинировать водителей.