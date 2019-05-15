ГЛОНАСС хочет хранить в РФ всю передаваемую автомобилями информацию

Представили организации ГЛОНАСС сообщили о том, что хотели бы создать единую базу хранения данных об автомобилистах и их ТС. Таким образом можно было бы значительно повысить порог безопасности информационных потоков в стране.

Современные транспортные средства практически постоянно подключены к сети. Через неё осуществляется обмен данными, включая маршруты поездок, сведения о техническом состоянии машины и состоянии здоровья самого водителя и даже о том, какую музыку слушают пассажиры. И всей этой информацией распоряжаются владельцы автомобильных концернов и некоторые дилеры. На основании этого и российские чиновники захотели получить доступ к данным.

Так, в организации полагают, что повысить степень доверия к государственным системам можно будет в том случае, если информационный трафик от каждого конкретного автомобиля будет храниться в надёжной базе данных, к которой не будет бесконтрольного доступа. Соответствующий законопроект уже был подан в НАМИ. Хотя, независимые эксперты полагают, что фирма просто хочет заработать ещё и на автопроизводителях, которые, кстати могут проигнорировать нововведение.