ГИБДД начинает отлавливать автомобили-двойники

Сообщается, что новый сервис для выявления так называемых двойников профильное ведомство планирует запустить уже в новом году.

Данную информацию впервые озвучил представитель ГИБДД. Напомним, что сейчас за управление транспортным средством с недостоверными государственными номерными знаками предусмотрена ответственность в виде лишения прав на 1 год. Для того, чтобы нарушителей было проще ловить, и создаётся специальная база данных дублёров.

Сообщается, что нововведение будет работать по всей стране. Ранее каждый отдельный регион фиксировал информацию с помощью собственного ПО. Теперь же будет запущена глобальная система, которая позволит автоматически выявлять машин-двойников. Функционал уже прошёл реальные испытания и даже смог определить дублёра в Ростове-на-Дону.

Сотрудники ведомства рассказали, что как только будет обнаружен автомобиль с поддельными номерами, будет объявлен план Перехват в целях задержать водителя, который находился за рулём. Но, как именно ГИБДД будет справляться с этой процедурой – пока неясно, так как по предварительным оценкам из-за недавнего сокращения штата, сотрудников в некоторых ситуациях может просто не хватить.