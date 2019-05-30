General Motors рассекретила интерьер нового Chevrolet Trailblazer

Американский концерн General Motors рассекретил фотографии интерьера нового Chevrolet Trailblazer. Судя по выложенным в Сеть снимкам, кроссовер получит дизайн интерьера, выполненный в стиле последних моделей марки, однако в салоне этой модели, в отличие от множества конкурентов, не будет установлен новомодный «парящий» дисплей мультимедийной системы.

RS-модификация нового Trailblazer обзаведется красными акцентами на передней панели и дверных картах, а также механическими накладками на педалях.

Напомним, что новый Chevrolet Trailblazer был представлен в апреле этого года на автосалоне в Шанхае. Компактный кроссовер с несущим кузовом заметно отличается от своего одноименного собрата, продающегося в некоторых странах. В Шанхае показали лишь экстерьер новинки, скрыв интерьер тонированными стеклами.

По данным китайского портала Autohome, данная модель будет оснащена безальтернативным 1,3-литровым турбированным агрегатом на 165 лошадиных сил, работающим в связке с 9-диапазонным «автоматом». Привод может быть как передним, так и полным.

В продажу в КНР новинка выйдет этой осенью. Производством кроссовера займется совместное предприятие GM и SAIC.