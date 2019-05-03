General Motors действительно выпустит розеточный пикап

Представители компании General Motors сегодня подтвердили свои планы по выпуску нового электрифицированного пикапа. Эта информация была рассекречена в рамках оглашения результатов работы последнего квартала.

Специалисты компании отметили, что для них чрезвычайно перспективной является именно линейка электромобилей. Поэтому они собираются постепенно все свои модели перевести на такую систему, включая полноразмерные пикапы.

Стоит отметить, что в последние месяцы ходили слухи о том, что General Motors вместе с Амазон планируют вложиться в разработку электромобилей Rivian, однако спустя время появилась информация о том, что молодой стартап закрыл финансирование во главе со второй компанией на сумму в 700 000 000 долларов. Очевидно, что компания General Motors теперь займётся разработкой электропикапов самостоятельно.