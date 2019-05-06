Geely сменила дизайн бюджетного кроссовера Emgrand X7

Китайская компания Geely внесла изменения в дизайн своего бюджетного компактного кроссовера Emgrand X7. Обновленный автомобиль, экстерьер и интерьер которого выполнен в новом стиле, накануне был замечен во время испытаний на дорогах Китая. Шпионские фото новинки опубликовал портал Autohome.

Судя по снимкам, кроссовер обзавелся новыми бамперами, переработанной решеткой радиатора, видоизмененной головной оптикой на светодиодах и другими задними фонарями.

В интерьере нового Emgrand X7 появился «парящий» дисплей мультимедийной системы, модернизированная передняя панель и цифровая «приборка».

В моторную гамму кроссовера вошли 1,4-литровый турбомотор на 133 лошадиные силы, работающий в связке с МКПП или «автоматом». Привод – только передний.

Напомним, что на российском авторынке Emgrand X7 продается в дореформенной версии. В линейку двигателей кроссовера входят 1,8- и 2-литровые «атмосферники» на 125 и 140 лошадиных сил соответственно. Стоимость базовой комплектации составляет от 989 тысяч 900 рублей.