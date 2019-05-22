Geely Emgrand 7 стал ещё «премиальнее»

Китайский автопроизводитель рассекретил машину, предназначенную для Поднебесной. Как оказалось, модель сильно преобразилась не только снаружи, но и внутри.

В настоящий момент на отечественном рынке Geely Emgrand 7 представлен в версии второго рестайлинга, который был выпущен 3 года назад. Примечательно, что до нас машина добралась только в прошлом году. В Поднебесной же эта модель в обновлённуой версии вышла не так давно, а теперь стало ясно, что на рынок поступит в очередной раз усовершенствованная модификация, которая кардинальным образом отличается от актуальной.

Экстерьер автомобиля теперь дополняет новая решётка радиатор, появились декоративные элементы с хромированным покрытием, а эмблема бренда теперь полностью чёрная. В салоне изменился руль, появилась новая отделка на передней панели. Кроме того, разработчики создали специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет управлять некоторым функционалом, например, настраивать климат-контроль или же запускать мотор.

Технические характеристики автомобиля, по предварительным данным, останутся прежними. Под капотом должен работать полуторалитровый мотор с мощностью в 109 лошадиных сил. Но эту информацию пока производитель не подтверждал.