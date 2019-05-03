Фотошпионы заглянули внутрь электромобиля BMW i4

На просторах сети появились фотографии нового электромобиля BMW i4. Напомним, что раньше были известны лишь внешние особенности автомобиля, тогда как теперь можно смело говорить об отделке в салоне.

Фотошпионам удалось сфотографировать автомобиль изнутри на дорогах общего движения. По всей видимости модель проходит завершающие этапы тестирования. Хотя по официальным данным на конвейер машина встанет не раньше, чем через полтора года.

Как оказалось, салон не получил каких-либо оригинальных деталей. По сути, он полностью повторяет решения, выбранные при оформлении последних салонов бренда. В частности, на передней панели будет располагаться цифровая прибрана панель, а также широкоформатный тачскрин для управления системой мультимедиа.

В основу новинки ляжет платформа CLAR, которая может комплектоваться батареями с ёмкость в 60 или 80 кВт/ч. Запас хода составляет примерно 480 километров в случае установки топового аккумулятора.