Ford выпустил полицейскую версию Explorer

Американский автопроизводитель сообщил о выходе новой специальной версии Explorer, которая предназначена специально для полицейских. Фирма характеризует машину, как отличный универсальный перехватчик.

Сообщается, что новинка от Ford получила улучшенную тормозную систему, а также более крупные колёса. Для того, чтобы с максимальной пользой реализовать потенциал силового агрегата, была перенастроена ходовая часть внедорожника, а также его трансмиссия. А для того, чтобы авто могло «пережить» столкновение на большой скорости, была утяжелена рамная конструкция.

Под капотом установлена гибридная силовая система с атмосферником на 3.3 литра и электромотором, отдача которого составляет 44 лошадиные силы. Общая мощность двигателей доходит до 320 лошадей. Агрегат сочетается с автоматической коробкой передач на 10 ступеней. Сколько будет стоить новый внедорожник – пока неизвестно.