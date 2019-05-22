Ford сообщает об увольнении сотрудников по всему миру

Американцы, похоже, намерены всерьёз реструктурировать свой бизнес, и пока даже самые опытные эксперты не берутся предположить, к чему именно стремится компания Ford. Пока что лишь появилась новость о массовом сокращении сотрудников предприятия по всему миру.

По предварительным данным на подобные поступки фирма вынуждена пойти в целях экономии. При этом, основной удар будет направлен в сторону офисных сотрудников компании, тогда как среди работников производственных площадок покинут свои посты не так много специалистов.

В компании уже подтвердили, что в скором времени будет уволено более 7 тысяч человек, что составляет около 10 процентов от общего количества рабочих мест. По мнению экспертов бренда, им давно пора попрощаться с теми работниками, которые по факту приносят компании мизерную пользу. В частности, менеджеры фирма отныне будут иметь только по 5 помощников, а не по 7, как было ранее. А вот всех сотрудников самих конвейеров будут по возможности переводить на новые должности, дабы сохранить для них рабочие места, но одновременно и эффективно использовать их труд.