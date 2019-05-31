Флагманский Jaguar XJ снимают с производства

Последний седан люксового бренда, который в своей основе имеет двигатель внутреннего сгорания, покинет конвейер уже в середине лета этого года. Сообщается, что приемником актуального Jaguar XJ станет машина с электроустановкой.

Напомним, что эта модель «прожила» на рынке практически 50 лет и за это время она сменила целых 9 поколения. Последнее поколение сильно отличается от того, которое пользовалось популярностью в конце прошлого столетия. Машина имеет более «тяжёлые» формы, которые стали изюминкой бренда.

Однако, продажи этого седана постепенно падали, и в прошлом году на рынке Старого света было реализовано чуть более 1 тысячи авто, тогда как в США показатель едва превысил полторы тысячи единиц. На основании этого было принято решение о необходимости избавления от двигателей внутреннего сгорания. Обновлённая модификация с электромотором выйдет в продажу уже в будущем году. Она полностью сохранит внешность 9 поколения седана, но технически будет оригинальна.