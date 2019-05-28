Ferrari рассказала про премьеру нового суперкара

В сети был опубликован первый тизер нового суперкара премиального бренда, который оснащается гибридной силовой установкой. На снимке отчётливо видны фонари в квадратной оправе, а также габаритный спойлер.

Технические характеристики пока фирма официально не раскрывала. При этом, инсайдеры уверяют, что машина получит бензиновый мотор на 3.9 литра, который будет сочетаться сразу с тремя электродвигателями. Общая мощность суперкара составит 1 000 лошадиных сил. С такой установкой автомобиль до первой сотни должен добраться примерно за пару секунд. По предварительной информации гибридная модификация мотора позволит существенно повысить эффективность использования топлива и снизить количество вредных выбросов.

Маркетинговое имя нового гибрида пока держится в тайне. Официальный дебют состоится уже завтра. Стоит отметить, что для бренда Ferrari это станет вторым гибридом, а первый был показан 6 лет назад. Его мощность составляла 963 лошадиные силы.