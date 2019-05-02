FAW выпустил китайского «клона» Mazda6

Китайская автомобильная компания FAW вывела на местный авторынок обновленную версию своего премиального седана Hongqi H5. Новинка представляет собой перелицованную версию известной в России 4-дверки – Mazda6 2019 модельного года. За автомобиль просят минимум 146 тысяч 800 юаней или 1 миллион 400 тысяч рублей по текущему курсу.

Несмотря на очевидные сходства с точки зрения дизайна, габариты китайского седана заметно превосходят донора. Длина Hongqi составляет 4935 мм против 4870 у «шестерки». При этом остальные размеры автомобилей практически идентичны: ширина новинки – 1840 мм, высота – 1470 мм, колесная база – 2870 мм.

По технической стороне китайский «убийца» Mazda6 также повторяет оригинальную модель, работая за счет тех же 1,8 и 2-литровых моторов с отдачей в 188 и 204 лошадиные силы соответственно, а также 2-литрового «атмосферника» на 158 «сил». Связку им составляют 6-диапазонная МКПП или 6-скоростной классический «автомат».

В арсенал обновленного Hongqi H5 входят: семь подушек безопасности, адаптивный круиз, 2-зонный климат, система бесключевого доступа в салон, кнопка пуска двигателя и многое другое.

Стоимость так называемого «клона» Mazda6 в Китае стартует с отметки в 146 тысяч 800 юаней (1 миллион 400 тысяч рублей). Для сравнения, донорская «шестерка» предлагается в «Поднебесной» по цене минимум в 154 тысячи 800 юаней или около 1 миллиона 500 тысяч рублей по актуальному курсу.