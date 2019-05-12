Ф1. Результаты Гран При Испании 2019: Хэмильтон, Боттас, Ферстаппен

Действующий чемпион мира Льюис Хэмильтон выиграл Гран При Испании 2019 года. Британский гонщик опередил стартовавшего с поула Вальтери Боттаса, выступающего вместе с ним за команду Mercedes. Тройку лидеров замкнул Макс Ферстаппен на Red Bull.

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят финишировал на девятой позиции.

Формула 1. Результаты Гран При Испании 2019 года

1. Льюис Хэмильтон (Mercedes)

2. Вальтери Боттас (Mercedes)

3. Макс Ферстаппен (Red Bull)

4. Себастьян Феттель (Ferrari)

5. Шарль Леклер (Ferrari)

6. Пьер Гасли (Red Bull)

7. Кевин Магнуссен (Haas)

8. Карлос Сайнс (McLaren)

9. Даниил Квят (Toro Rosso)

10. Роман Грожан (Haas)

11. Александер Албон (Toro Rosso)

12. Даниэль Риккиардо (Renault)

13. Нико Хюлкенберг (Renault)

14. Кими Райкконен (Alfa Romeo)

15. Серхио Перес (Racing Point)

16. Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

17. Джордж Расселл (Williams)

18. Роберт Кубица (Williams)

19. Ландо Норрис (McLaren) — не финишировал

20. Лэнс Стролл (Racing Point) — не финишировал