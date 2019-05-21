Электромобили ZETTA оживят российский рынок

Уже в этом году на производственной площадке в Тольятти стартует линия по изготовлению электрокаров марки ZETTA. Предполагается, что благодаря выбранной ценовой политики спрос на электрифицированные машины в Российской Федерации постепенно повысится.

Сообщается, что мощности площадки хватит на изготовление двух тысяч экземпляров в год. При этом, стоимость такого автомобиля составит всего 450 тысяч рублей. В базовую комплектацию будет входить трёхдверный кузов, внутри которого будет оборудовано четыре посадочных места. А вот в топовых вариантах водителю будет доступен полный привод и съёмная аккумуляторная батарея.

Сам кузов будет изготавливаться из композитных материалов. По предварительной информации на полном заряде электрокар сможет проехать около 560 километров. Эксперты полагают, что если это окажется правдой, то автомобиль станет весьма привлекательным вариантом для жителей городов. Ведь он имеет небольшие габариты и будет с лёгкостью маневрировать в пробках, а на его парковку не понадобится много места.