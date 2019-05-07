Электрический Mercedes-Benz EQC поступил в продажу

В Германии стартовали продажи нового немецкого электрокара модели EQC. Интересно, что фирма до сих пор не рассекретила реальный запас хода по циклу WLTP, а клиренс оказался ещё меньше, чем предполагалось.

Впервые автомобиль Mercedes-Benz с электроустановкой показали в Париже осенью прошлого года. И именно тогда пошли первые слухи о том, что модели будет крайне сложно адаптироваться к спросу современного рынка. В частности, журналисты лично измерили с помощью рулетки дорожный просвет, который составил всего 12 сантиметров, что крайне мало для кроссовера. Сегодня же стали известны новые технические характеристики. Как оказалось, этот представить SUV-сегмента в реальности получит всего 9.7 сантиметров клиренса с полной нагрузкой.

Как оказалось, причиной массы неурядиц, шокирующих публику, оказался тот факт, что немецкий бренд решил просто переделать бензиновый кроссовер в электрический. С точки зрения производства, конечно же, это очень удобно. Но, как это отразится на популярности машины и на показателях реализации соответственно, пока остаётся лишь догадываться.

Очевидно, понимая всю сложность ситуации, автопроизводитель решил снизить цену на кроссовер, чтобы как-то заставить покупателей выбирать именно эту модель. Без налогов авто будет стоить меньше 60 тысяч рублей, ввиду чего в ЕС можно будет оформить субсидию.