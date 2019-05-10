Dongfeng назвал цены на новое поколение кроссовера AX5

На китайском авторынке стартуют официальные продажи нового поколения кроссовера Dongfeng AX5. Автомобиль доступен для местных покупателей в трех комплектациях. Стоимость базовой версии этой модели стартует с отметки в 85 тысяч 900 юаней или 827 тысяч рублей. За «топовую» модификацию новинки просят 105 тысяч 900 юаней, что эквивалентно сумме около 1 миллиона рублей.

Габаритные размеры нового AX5 по сравнению с предшественником несколько увеличились. Теперь длина составляет 4545 мм, ширина – 1806 мм, а высота – 1670 мм.

Дизайн кроссовера выполнен в новом фирменном стиле марки с V-образной радиаторной решеткой, хромированными элементами кузова, 18-дюймовыми колесами, рейлингами на крыше и ДХО в форме стрелок.

Под капотом нового AX5 от Dongfeng установлен 1,4-литровый турбированный двигатель, выдающий 140 лошадиных сил мощности. Связку ему составляет 6-диапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением.