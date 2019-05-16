До России добрался эксклюзивный Bentley Bentayga

Компания Bentley привезла в Россию один из девяти экземпляров специальной версии кроссовера Bentayga под названием Pikes Peak, выпущенной компанией Mulliner.

Автомобиль окрашен в зеленый цвет Radium в честь победы в легендарной гонке – подъем на гору Пайкс-Пик в США. Остальные восемь экземпляров данной модели окрашены в черный цвет кузова Onyx.

Под капотом кроссовера установлен 4-литровый оппозитный 8-цилиндровый агрегат на 550 лошадиных сил с пиковым крутящим моментом в 770 Нм. Связку ему составляет 8-диапазонная трансмиссия фирмы ZF.

Кроссовер оборудован системой полного привода, адаптивной подвеской и фирменной системой Bentley по предотвращению кренов в поворотах.

Основной цвет кузова отлично сочетается с черными декоративными глянцевыми элементами, такими как: окантовка передних фар, противотуманок и задних фонарей, решетки радиатора, а также диффузоров.

Стоимость эксклюзивного Bentayga не сообщается.