Дилеры Lifan испытывают дефицит кроссоверов X70

Дилерские центры китайской компании Lifan испытывают нехватку кроссоверов X70, сообщает портал «Китайские автомобили» со ссылкой на собственные источники. По информации издания, все дилерские запасы этой модели распроданы, а следующая партия машин доберется до автосалонов только через два-три месяца, после того, как «будет перенастроен конвейер на другом заводе».

О каком заводе идет речь – не уточняется. Не исключено, что им является новое предприятие Haval, расположенное в Тульской области. Именно на этом заводе, вероятно, будет вестись крупноузловая сборка Lifan X70. При этом пока никаких официальных заявлений ни от одной из сторон сделано не было.

Напомним, что производство автомобилей Lifan на предприятии Derways в Черкесске прекратилось в прошлом году. В конце 2018-го компания приступила к поиску производственной площадки для своих автомобилей в России.