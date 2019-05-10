Citroen готовит флагманский седан, который заменит автомобили С5 и C6

Компания Citroen сообщила о том, что начала разработку нового седана, который займёт место флагмана в линейке. По словам генерального директора бренда, сейчас сложились идеальные условия для того, чтобы выпустить на рынок очередную дорогую новинку.

По предварительной информации машина будет изготовлена на платформе EMP. Соответственно, есть все основания полагать, что машина будет доступна в комплектации гибрида и полностью электрифицированного автомобиля. При этом, разработчики уверяют, что их флагман будет существенно выделяться на фоне других аналогов, хотя, пока непонятно, чем именно. Ориентировочно производство должно быть запущено через 2 года.

В модельном ряду авто должен заменить С5 и С6. Машине приписывают схожесть с концептуальным автомобилем, который был показан ещё 3 года назад под названием Cxperience. Напомним, что он оснащался мотором на 200 лошадей и электроустановкой на 110 лошадиных сил. Вся остальная информация пока держится в секрете.