Число ДТП с несовершеннолетними продолжает расти

В стране было зафиксировано постепенное снижение числа аварий на дорогах. При этом, ДТП в некоторых сегментах продолжают показывать рост.

В профильном ведомстве не перестают напоминать, что именно несовершеннолетние граждане страны продолжают оставаться самыми незащищёнными участниками дорожного движения. И этот факт упорно подтверждает статистика. Так, в течение первой трети текущего года количество аварий, в которых участвовали дети возрастом до шестнадцати лет составило 4 тысячи 744. И это при том, что в прошлом году было на 4.5 процента меньше подобных случаев.

Всего с начала года погибло более ста детей, и в этом сегменте наблюдается отрицательная динамика, так как годом ранее результат был на 7 процентов больше. С начала 2019 года было травмировано более 5 тысяч детей, и это больше на 5 процентов, чем в 2018.

В большинстве аварий дети являлись пассажирами. При этом, в ГИБДД отмечают, что очень часто спасти ребёнка могли банальные средства безопасности, включая специальные кресла и ремни.