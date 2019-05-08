Chevrolet Tracker со сменой поколений стал богаче

В интернете опубликованы официальные фотографии интерьера нового кроссовера модели Chevrolet Tracker. В продажу машина должна поступить уже этим летом.

Мировой дебют модели состоялся в прошлом месяце в Шанхае. Соответственно, именно в Китае новинка начнёт изначально продаваться. Гости мероприятия, а также журналисты смогли ознакомиться только с внешним видом авто, так как окна были полностью затонированы, а двери не открывались. Но, теперь появилась подтверждённая информация по поводу оформления интерьера.

Как оказалось, салон автомобиля выполнен в стиле Orlando. В частности, приборная доска в моделях практически идентичная, установлен схожий блок управления климат-контролем и система мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным экраном.

Напомним, что в Китае модель будет продаваться с литровым мотором мощностью в 115 лошадиных сил, который сочетается с коробкой автомат. Позже в линейке появится силовой агрегат на 1.3 литра с мощностью в 165 лошадиных сил.