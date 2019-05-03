Chevrolet показал обновленный Camaro 2020

Chevrolet Camaro является одной из самых популярных моделей марки. Именно поэтому фирма регулярно выпускает новые модификации автомобиля, чтобы подогревать интерес публики.

В частности, стало известно о том, что бренд вновь планирует обновить машину. В сети уже были опубликованы фотографии, на которых видно, что передняя часть легковушки была полностью переделана. Эмблема переехала на верхнюю часть решётки радиатора, которая, к слову, разделяется кузовной конструкцией на две части.

Спорткар теперь будет продаваться в новом цвете, который был недоступен ранее. Речь идёт о зелёном. Кроме того, в базовую модификацию теперь будут входить новые затемнённые задние фонари, спойлер, двадцатидюймовые диски, а также красные либо же оранжевые тормозные суппорты. Салон отделан великолепной кожей.

Кроме того, автомобиль комплектуется новой коробкой автомат на 10 ступеней. Она сочетается с силовым агрегатом объёмом в 3.6 литра, который ранее устанавливался только в версии SS.