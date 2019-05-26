Chevrolet начал производство нового поколения кроссовера Captiva

Концерн General Motors в связке со своим партнером китайской компанией SAIC дал старт серийному производству новой генерации кроссовера Chevrolet Captiva. До этого конвейер завода в Индонезии SGMW Motors, который занялся выпуском данной модели, работал в тестовом режиме. Это предприятие также выпускает модели Wuling Almaz (перелицованная версия Captiva).

В качестве донора для новинки послужил китайский кроссовер Baojun 530, являющийся одним из бестселлеров авторынка «Поднебесной».

Несмотря на единую платформу автомобили сильно различаются визуально. Captiva получила другую решетку радиатора, иную линию остекления и другой интерьер.

Приводить в движение новый «Шевроле Каптива» будет 1,5-литровый турбированный агрегат на 147 лошадиных сил (240 Нм момента). Связку ему составит 6-ступенчатая МКПП или вариатор. Привод – только передний.

Цены на кроссовер пока не объявлены. Первыми рынками сбыта этой модели станут Южная Америка и Таиланд.