Чего ждать от серийной версии Lada 4×4 Vision рассказали в «АвтоВАЗе»

Представитель пресс-службы «АвтоВАЗа» Стас Березий в очередной серии программы «В самом деле» на канале «VAZ TV» в Youtube рассказал о том, чего стоит ждать от серийной версии концепт-кара Lada 4×4 Vision, впервые представленного на Московском автосалоне 2018 года.

Ведущий передачи отметил, что в автомобильной промышленности концепт-кар представляет собой прототип будущей машины, основной задачей которого является демонстрация нового стиля, дизайна и технологий, однако их воплощения в серийных версиях зависят главным образом от реакции публики и посетителей мероприятия, на котором концепт представлен.

В качестве примера был представлен 3-дверный концепт-кара модели Lada XRay, оснащенный большими колесными дисками, и имеющий заваленные стойки кузова, а также его серийное воплощение, которое позаимствовало у прототипа лишь ряд стилистических решений.

Судя по всему, нечто подобное ожидает и новое поколение Lada 4×4, так как концепт-кар не имел центральной стойки, а его двери открывались на встречу друг другу. Такое решение является нетипичным для серийных автомобилей, особенно для консервативного «АвтоВАЗа», поэтому можно предположить, что новая «Нива» сохранит от прототипа лишь общую стилистику.

При этом выйти на рынок внедорожник должен не раньше 2021-20221 года.