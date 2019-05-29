Бронемобиль на базе ИЖ-2126 «Ода» продают за 350 тысяч рублей

На портале Avito опубликовано объявление о продаже уникального автомобиля. Речь идет о копии бронеавтомобиля БА-20 образца 1941 – 1942 годов, принимавшего участие в Великой Отечественной войне.

Продавец из Омска сообщил в описании к объявлению, что машина изготовлена по размерам и чертежам оригинального автомобиля, а визуальное сходство составляет 100%.

Машина спроектирована на базе хэтчбека ИЖ-2126 «Ода» 2001 года выпуска, поскольку его колесная база совпадает с БА-20. По словам продавца, все номерные части машины остались нетронуты и были сохранены.

Бронемобиль изготовлен из железа 2мм, покрыт протравливающим грунтом и покрашен. Его пробег составляет 100 километров. За машину продавец, готовый доставить автомобиль в любой из регионов РФ, просит 350 тысяч рублей.