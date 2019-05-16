Более половины проданных Lada XRay в России – с 1,8-литровым двигателем

По итогам первого квартала 2019 года объем продаж автомобилей Lada XRay в России составил 6 тысяч 451 экземпляр. Из них более половины продаж пришлась на версии этого городского хэтчбека с 1,8-литровым двигателем на 122 лошадиные силы.

Оставшаяся часть – 3 тысячи 700 машин – это автомобили, укомплектованные базовым 1,6-литровым мотором с отдачей в 106 лошадиных сил, пишет «Автостат».

По мнению экспертов, перевес в объемах реализации с более мощным мотором связан с тем, что таким двигателем оснащается модель Lada XRay Cross, на долю которой приходится 42 процента от всего объема продаж семейства «Х-Рей» в России.