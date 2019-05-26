BMW выпустит к 2025 году 25 гибридных моделей

Баварская BMW отчиталась о своих планах на ближайшую пятилетку, опубликовав так называемую «дорожную карту», в которой указаны модели марки, готовящиеся к запуску вплоть до 2025 года. Примечательно, но среди них значится 25 машин, оснащенных гибридными системами, в том числе полностью электрическими моторами (12 моделей). Из этих 12 автомобилей четыре модели уже были представлены, а остальные восемь электрокаров дебютируют до 2025-го года.

На сегодняшний день в линейке BMW значатся следующие электрифицированные модели: i3, i3s, i8 Coupe, i8 Roadster, 745е iPerformance, 530е iPerformance, BMW 225xe Active Tourer и BMW X1 xDrive25Le.

Уже в этом году «БМВ» представит такие электрические новинки, как BMW 330e iPerformance второй генерации, 530e iPerformance второго поколения, 225 xe Active Tourer iPerformance второй генерации и X5 xDrive45e iPerformance второго поколения, а в ближайшие годы дебютируют BMW iX3, iNext и i4.