BMW раскрыла подробности о новом авто M3

Немецкий автопроизводитель сообщил, что презентовать новый спорткар модели М3 в новом поколении он собирается уже этой осенью. Местом для дебюта был выбран автосалон во Франкфурте.

Как оказалось, автомобиль получит новый шестицилиндровый мотор, который в базовой модификации будет иметь отдачу в 480 лошадиных сил. В топовой же версии агрегат будет развивать мощность вплоть до 510 лошадиных сил. Кроме того, седан получит систему полного привода, чего никогда не было раньше. Что же касается внешнего вида авто, то он будет выглядеть в соответствии с основными особенностями бренда.

Отметим, что самой мощной актуальной версией М3 является СS, которая оснащается мотором на 460 лошадиных сил. В такой компоновке авто разгоняется до первой сотни за 3.9 секунды. Максимальная скорость движения составляет 280 километров в час.