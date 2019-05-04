BMW представила полицейское купе M2

Компания BMW представила уникальный полицейский автомобиль, созданный на базе «заряженного» купе M2. Новинка получила название M Town, а ее дизайн выполнен в стиле патрульных автомобилей полиции Лос-Анджелеса.

Купе облачили в специальную черно-белую ливрею, оснастили проблесковыми маячками, сиреной, а также новыми колесами и специальным защитным кенгурятником. На кузов машины нанесли телефон экстренного вызова «1972», что является отсылкой к году основания подразделения BMW M.

Напомним, что автомобиль BMW M2 Competition, выступивший в качестве базы для полицейского автомобиля, был представлен в прошлом году на автосалоне в Женеве. Немецкий спорткар был укомплектован 3-литровым твин-турбированным мотором на 410 лошадиных сил при 550 Нм крутящего момента, что на 40 лошадиных сил и 85 Нм больше, чем выдает обычный M2.

C места до первой «сотни» M2 Competition разгоняется за 4,2-секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.