BMW начнет собирать X7 в Калининграде уже в июне

Компания BMW приступит к производству своего флагманского кроссовера X7 на мощностях калининградского завода «Автотор» уже в июне этого года. Напомним, что сейчас данная модель поставляется в Россию напрямую с американского предприятия баварцев в Южной Каролине (США).

Для того, чтобы принять у себя X7, завод «Автотор» в первом квартале 2019 года провел процедуру модернизации конвейера, что позволит предприятия увеличить объемы производства до 28 тысяч машин в год. Завод будет заниматься мелкоузловой сборкой этой модели, пишет издание 110km.ru.

В продажу BMW X7 поступил в марте этого года. Кроссовер предлагается покупателям в трех модификациях. Стоимость стартовой комплектации автомобиля составляет от 5 миллионов 930 тысяч рублей. За «топовую» версию вседорожника просят 7 миллионов 620 тысяч рублей.