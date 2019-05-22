Бензин в РФ может вновь подорожать

В последнее время на биржах повышаются цены на топливо. И на основании этого владельцы независимых сетей АЗС начали волноваться, что рынок в этом сегменте больше не будет стабильным.

Сообщается, что оптовые цены на топливо за последний месяц действительно сильно увеличились. При рассмотрении Ленинградского региона, стало ясно, что бензин Аи-92 подорожал с 15 апреля на 23 процента, тогда как марка Аи-95 – на 19 процентов. Аналогичная ситуация и в других регионах страны, при этом, в некоторых субъектах наблюдается и рост розничных цен. Например, в Саратове цены на Аи-92 увеличились на 11.2 процента. Таким образом не исключено, что ситуация «весеннего бума 2018» повторится вновь.

Но, представители власти в происходящем ничего странного не видят и продолжают говорить о том, что всё находится под контролем и автомобилистам не о чем переживать. Сами же россияне взволнованы и переживают, что в разгар дачного и отпускного сезона цены на топливо увеличатся, что сильно ударит по бюджету каждого водителя.