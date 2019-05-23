Автомобили Ravon будут собирать в России

Слухи о том, что узбекская Ravon планирует организовать производство своих автомобилей в России, ходили с начала 2019 года, однако на днях по этому вопросу появилась официальная информация.

По словам главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова, сборка машин «Равон» стартует на заводе Derways во втором полугодии. В настоящее время предприятие проходит процедуру сертификации производства. Ожидается, что локализация сборки автомобилей Ravon в России позволит сохранить более-менее конкурентоспособные цены на модели марки в нашей стране.

Напомним, что предприятие Derways, базирующееся в Черкесске, простаивает с 2018 года. Ранее с ним прекратили сотрудничество китайские марки Chery и Lifan.

Что касается автомобилей марки Ravon, то их поставки в Россию прекратились весной прошлого года. С тех пор компания не реализовала в нашей стране ни одного автомобиля.